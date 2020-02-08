: Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!

08.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 08:51

Görevimiz Tehlike 4 filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Görevimiz Tehlike 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir, Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimler ve Görevimiz Tehlike 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN ÖZETİ

IMF, Kremlin'e terörist bombalı saldırı düzenlemekle suçlanınca Başkan, Hayalet Protokolü'nü devreye sokar. Ethan Hunt ve teşkilâtı IMF arasındaki bağ kopar. Herhangi bir desteği kalmayan Hunt, teşkilâtının adını temize çıkarmak için bir yol bulmak zorundadır. Hunt'ın bu göreve, eski IMF arkadaşlarından oluşan bir takımla atılmaya mecbur olması işleri daha da karmaşık bir hâle sokar.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI VE KADROSU

Görevimiz Tehlike 4 Yönetmen: Brad Bird

Görevimiz Tehlike 4 Oyuncular: Jeremy Renner, Tom Cruise, Simon Pegg, Paula Patton, Ving Rhames

Görevimiz Tehlike 4 Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Görevimiz Tehlike 4 Yapım Yılı: 2011 (133 dk)

Görevimiz Tehlike 4 Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2011 Cuma

Görevimiz Tehlike 4 Senaryo: Josh Appelbaum, André Nemec

Görevimiz Tehlike 4 Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Görevimiz Tehlike 4 Yapım Ülkesi: ABD

Görevimiz Tehlike 4 Orijinal Dil: İngilizce

Görevimiz Tehlike 4 Orijinal Adı: Mission: Impossible Ghost Protocol

Haber Videosu