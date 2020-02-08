Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
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GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN ÖZETİ
IMF, Kremlin'e terörist bombalı saldırı düzenlemekle suçlanınca Başkan, Hayalet Protokolü'nü devreye sokar. Ethan Hunt ve teşkilâtı IMF arasındaki bağ kopar. Herhangi bir desteği kalmayan Hunt, teşkilâtının adını temize çıkarmak için bir yol bulmak zorundadır. Hunt'ın bu göreve, eski IMF arkadaşlarından oluşan bir takımla atılmaya mecbur olması işleri daha da karmaşık bir hâle sokar.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI VE KADROSU
Görevimiz Tehlike 4 Yönetmen: Brad Bird
Görevimiz Tehlike 4 Oyuncular: Jeremy Renner, Tom Cruise, Simon Pegg, Paula Patton, Ving Rhames
Görevimiz Tehlike 4 Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
Görevimiz Tehlike 4 Yapım Yılı: 2011 (133 dk)
Görevimiz Tehlike 4 Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2011 Cuma
Görevimiz Tehlike 4 Senaryo: Josh Appelbaum, André Nemec
Görevimiz Tehlike 4 Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Görevimiz Tehlike 4 Yapım Ülkesi: ABD
Görevimiz Tehlike 4 Orijinal Dil: İngilizce
Görevimiz Tehlike 4 Orijinal Adı: Mission: Impossible Ghost Protocol