Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 3 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Görevimiz Tehlike 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tehlike 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tehlike 3 konusu nedir, Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler ve Görevimiz Tehlike 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tom Cruise, Mission: Impossible III ile gizli ajan Ethan Hunt rolüne geri döndü. Üstelik bu kez karşısında bugüne kadar yüzyüze geldiği en zorlu düşmanı var. Yaptığı işlerden en küçük bir pişmanlık veya vicdan azabı duymayan uluslararası silâh ve bilgi sağlayıcısı Owen Davian'ın hakkından gelmek zorunda.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Tom Cruise, Ving Rhames, Keri Russell, Philip Seymour Hoffman, Bahar Soomekh

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2006 (126 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2006 Cuma

Senaryo: Alex Kurtzman, Roberto Orci

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet