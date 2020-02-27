Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil

27.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:31

Son dönemlerde zimmet soruşturmasıyla gündeme gelen CHP'li Yalova Belediyesi'nde iki isim görevden alındı. Soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldıktan sonra ilk açıklamasını gerçekleştirdi. KRT TV canlı yayınına bağlanan Salman, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar yapılan işlemlerde hukukdan söz etmek söz konusu değil. Siyasallaştırmayı yaşıyoruz. İddialar doğru değil. Bana tebliğ yapılmadı. Ben basından takip ettim. Usulsüzlüğü ortaya çıkartan biziz. Arkadaşlarımız yaptıkları tespiti bana bildirdiler. Ben de talimat verdim; savcılığa suç duyurusunda bulunun diye.

"HER 6 AYDA BİR SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETLENİRİZ"

Biz her 6 ayda bir Sayıştay tarafından denetleniriz. Uzman denetçilerin dahi ortaya çıkaramadığı yolsuzluğu bizim arkadaşlarımız ortaya çıkarmış. Ben de bununla ilgili gerekli talimatı vermişim" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BU KARARI ASLA KABUL ETMİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yalova Belediyesi'ndeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir. Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!" dedi.