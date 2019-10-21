Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltında
Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerini kazanmasının ardından görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı gözaltına alındı.
Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen ve ardından görevinden uzaklaştırılan Adnan Selçuk Mızraklı gözaltına alındı.
Avukatı Mehmet Emin Aktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mızraklı'ya yönelik suçlamanın "yürütülen bir soruşturma" olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle