Görev Sırasında Şehit Olan Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

10 Nisan Polis Bayramı'nda geçirdiği kalk krizi sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Gümüşhane İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gümüşhane'de 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerinin ardından polisevinde gerçekleştirilen toplantıda kalp krizi geçiren ve sevk edildiği Trabzon'da sabaha karşı vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan için bugün öğle namazının ardından merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il protokolü, şehit yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin eşi Nihan, çocukları Özge ile Gamze ve annesi Nursel tören boyunca gözyaşlarını tutamazken, aileyi yakınları ve protokol üyeleri teselli etti. Şehidin büyük kızı Gamze, babasının tabutu başında uzun süre fotoğrafa bakıp gözyaşı dökerken, cenaze namazına da katıldı.

Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze arabasına konuldu. Yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından Mezitli Mezarlığı'na götürülen şehit Pehlivan'ın cenazesi, buradaki şehitlikte toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA