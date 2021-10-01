Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı - Haberler
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Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medyada yayılan video, görenleri hayrete düşürdü. Videoda, folyoya sarılı şekilde fırına konulan balığın içeride yeniden canlandığı görülüyor.

Sosyal medyada ilginç videoalar yayılmaya devam ediyor. Fakat son yayılan balık videosu, görenleri hayrete düşürdü. Başı kesilip, folyoya sarılan daha sonra da fırına atılan balığın içeride bir anda kıpırdamaya başlaması şaşkınlığa uğrattı.

FIRIN YANMAYA BAŞLAMIŞTI

Görüntülerde, tepsi içerisindeki balığın son kuvvetiyle zıpladığı görülüyor. Bu sırada fırının da yanmaya başladığı izleniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin hileli olduğunu savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları da balıkların zaman zaman böyle reaksiyonlar verdiğini iddia etti.

Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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