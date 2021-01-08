Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu
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Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu

08.01.2021 22:08 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:42
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu

Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle sahilde spor yaptığı anları paylaşan 51 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, bu kez tanga mayosuyla poz verdi. Lopez'in sosyal medya hesabından "plaj serserisi" notuyla yaptığı paylaşıma milyonlarca beğeni geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde plajda çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından "Motivasyon" notuyla paylaşan 51 yaşındaki şarkıcı, bu kez tanga mayosuyla gündem oldu.

MİLYONLARCA BEĞENİ GELDİ

Instagram'da 137 milyon takipçisi olan Jennifer Lopez, tanga mayosuyla çekilen pozunu "Plaj serserisi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Lopez'in paylaşımına 4,5 milyonun üzerine beğeni ve yüz binlerce yorum geldi.

Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu

PLAJIN GÖZDESİ OLDU

JLO, yüzmek yerine sörf tahtası üzerinde dakikalarca kürek çekti. Lopez, dengede kalabilmek ve suya düşmemek için zaman zaman zor anlar da yaşadı. Lopez'in yanında nişanlısı Alex Rodriguez'in olamaması ise herkesi şaşırttı. Tanga mayosuyla dikkat çeken Lopez adeta plajın gözdesi oldu.

Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu
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