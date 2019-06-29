Google'ın Büyüteç Simgeli Arama Butonu, Yerini 'Ara' Butonuna Bırakıyor

Son dönemlerde internet aleminde yayılan "simgeleri yazılarla değiştirme" trendine Google da katılıyor. Karışıklığı azaltmak ve kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkartmak amacıyla yapılan bu değişiklik, Google'ın arama motoru Google.com'un Ara butonunda fark edildi.

Google aramalarında üst tarafta yer alan ve sesli arama yapılmak istenildiğinde kullanılan mikrofon simgesinin hemen sağındaki mavi büyüteç için Google, mavi renkteki Ara butonunu test ediyor. Her ne kadar büyük bir değişiklik veya yenilik olmasa da Silikon Vadisi devi şirketin yaptığı bu değişiklikler, son kullanıcıya verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Google'ın yeni özelliğini şu an için kendi internet tarayıcınızda göremeyebilirsiniz. Bunun sebebi ise Google'ın yeni özelliklerini bazı kullanıcılara sunarken bazı kullanıcılara sunmayarak geri dönütleri değerlendirmesi. Denemelerimize göre değişen Ara butonu, Google Hesabı aktif iken gözüküyor ancak Gizli Pencere'yle veya hesaptan çıkış yapıldığında gözükmüyor.