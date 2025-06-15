Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?

Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Google 2023 raporlarına göre 2023'te Türkiye'de en çok hangi numaralı plakanın nereye ait olduğu arama motorunda aratılmıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

GOOGLE 2023 RAPORLARINA GÖRE 2023'TE TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ NUMARALI PLAKANIN NEREYE AİT OLDUĞU ARAMA MOTORUNDA ARATILMIŞTIR?

A: 17

B: 23

C: 50

D: 88

Cevap: D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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