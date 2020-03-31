Gönüllü öğretmenlerden sağlıkçılara siper maske
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YAKUP ATEŞ, Salihli, Manisa, Güncel

Gönüllü öğretmenlerden sağlıkçılara siper maske

Manisa'da iki gönüllü öğretmen, evlerinin balkonlarında, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretmeye başladı.

31.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:32
Gönüllü öğretmenlerden sağlıkçılara siper maske

Manisa'da iki gönüllü öğretmen, evlerinin balkonlarında, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretmeye başladı.

Manisa'da iki öğretmen korona virüs (Covid-19) salgınına karşı, sağlık çalışanları için kayıtsız kalmadı. Manisa Salihli Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş ve okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Burhan Sağlam, kendi imkanlarıyla okula kazandırdıkları 3D yazıcıyı evlerine taşıdı. Sağlık çalışanları için kollarını sıvayan iki öğretmen, evinin balkonuna kurduğu 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretimine başladı. Hazırlanan maskeler, ücretsiz olarak ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarının kullanımına sunulacak.

Okul Müdürü Yakup Ateş, "Bizim görevimiz geleceğe yön verecek gençleri en iyi şekilde yetiştirmektir. Yaşadığımız zorlu süreç içerisinde bizleri ve geleceğin teminatı evlatlarımızı korona virüs (Covid-19) adlı öldürücü virüsten korumak adına canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kaç siperlik yapmışız çok mu. Onlar şu an bizler için mesaideler, bizler de onlara moral olsun diye küçük katkılarda bulunmak adına el emeği siperler yapalım istedik. Sağlık çalışanlarımızı seviyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Zorlu süreçleri geçirdiğimiz an başarı bizim için kaçınılmaz olacaktır. Her şey geleceğimiz için" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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