Gönül Yazar yeni yaşını kutladı! Bakın kaç yaşına bastı...

'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar, önceki akşam yeni yaşını Ortaköy Sortie'nin içindeki Balıkçı Yılmaz'da kutladı. Yeni yaşına giren Yazar, yaşının abartıldığını savundu.

Gönül Yazar, 85 yaşına bastı. Yazar, pastasını keserken "Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar, o yüzden hiç söylemeyeyim" dedi. Geçtiğimiz ay geçirdiği kaza sonucu kaburgası kırılan Yazar, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini de ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin