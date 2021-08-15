Gönül Yazar yeni yaşını kutladı! Bakın kaç yaşına bastı...
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Gönül Yazar yeni yaşını kutladı! Bakın kaç yaşına bastı...

Gönül Yazar yeni yaşını kutladı! Bakın kaç yaşına bastı...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar, önceki akşam yeni yaşını Ortaköy Sortie'nin içindeki Balıkçı Yılmaz'da kutladı. Yeni yaşına giren Yazar, yaşının abartıldığını savundu.

Gönül Yazar, 85 yaşına bastı. Yazar, pastasını keserken "Ben ne söylersem söyleyeyim yaşımı yine abartacaklar, o yüzden hiç söylemeyeyim" dedi. Geçtiğimiz ay geçirdiği kaza sonucu kaburgası kırılan Yazar, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini de ifade etti.

Gönül Yazar yeni yaşını kutladı! Bakın kaç yaşına bastı...

Kaynak: Snob Magazin

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