Gönül Dağı ne zaman başlayacak 2025-26?
Güncelleme:
TRT1'in gönüllerde taht kuran dizisi Gönül Dağı, beşinci sezon finalinin ardından ekranlardan kısa süreliğine ayrıldı. Yaklaşık iki buçuk aylık set tatilinin ardından çekimlere Ağustos ayının son haftasında yeniden başlanacağı duyuruldu. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlayacak 2025-26?

14 Haziran 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan sezon finaliyle birlikte dizi, ekranlara bir müddetliğine veda etti. Takipçiler merakla yeni sezon hazırlıklarını beklerken, yapım ekibi kısa süreli bir aranın ardından Ağustos ayı sonuna doğru yeniden çekimlere başladı. Gönül Dağı ne zaman başlayacak 2025-26?

SET TATİLİ VE HAZIRLIK SÜRECİ

14 Haziran 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan sezon finaliyle birlikte dizi, ekranlara bir müddetliğine veda etti. Takipçiler merakla yeni sezon hazırlıklarını beklerken, yapım ekibi kısa süreli bir aranın ardından Ağustos ayı sonuna doğru yeniden çekimlere başladı. Bu aksiyon dolu süreç, dizinin yeni sezonuna hazır hale gelmesini sağladı.

YAYIN TARİHİ VE ZAMANI NETLEŞTİ

Hazırlık sürecinin ardından dizinin 6 Eylül 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekranlara dönmesi bekleniyor. Yayın günü ve saati bilinen formatında — "her Cumartesi saat 20.00" — izleyicisini yeniden sette toplaması planlanıyor. Bu şekilde sadık kitle de beklediği sürprizlerle buluşacak.

Bazı değerlendirmeler Eylül ortası, özellikle 13 Eylül'ü de mümkün gibi gösteriyor.

ALTERNATİF DEĞERLENDİRMELER: EYLÜL ORTASI İDDİASI

Bazı kaynaklar, yeni sezonun Eylül ayının ortasında, örneğin 13 Eylül Cumartesi günü başlayabileceğini de öne sürdü. Bu farklı tahminler, hâlâ net bir açıklama yapılmadığı için oluşan spekülasyonların bir sonucu olarak yorumlanabilir. Ancak çoğunluk görüşü şimdilik 6 Eylül tarihini öne çıkarıyor.

KADRODA NELER DEĞİŞTİ?

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin önemli karakterlerinden biri olan Ramazan'ın (Cihat Süvarioğlu) artık kadroda yer almayacağı kesinleşti. Buna karşılık, yeni sezona pek çok yeni karakterin katılması öngörülüyor: Süleyman'ın oğlu Taylan (Bülent Şakrak), Çetin, Leyla ve Taner'in kuzeni Kadir gibi simalar kasabaya renk katacak. Ayrıca nostaljik bir dönüş olarak Döndü karakteri de geri dönüyor. Tüm bu yenilikler, hikâyeye taze bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Osman DEMİR
