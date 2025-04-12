Gönül Dağı CANLI izleme linki var mı? TRT 1 Gönül Dağı 174. yeni bölüm full HD canlı yayın nereden izlenir?

Gönül Dağı canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Gönül Dağı adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte TRT 1 Gönül Dağı 174. yeni bölüm full HD canlı yayın nereden izlenir merak edildi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları şoförsüz traktörü geliştirmeye geri döner. Sipariş ettikleri malzemelerle ilgili sıkıntı yaşarlar. Amcaoğullarının işlerini kim engellemektedir? Filiz ve Erkan, evlilik süreciyle ilgili ailelerle konuşur. Adile bir süre daha beklemeleri gerektiğini söyler. Filiz ve Erkan ne yapacaktır? Fidan, Behçet'e ilişkilerinin başlangıcında olduğu gibi mektup yazmaya karar verir. Behçet mektuplar karşısında ne yapacaktır?

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TRT 1 GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalından diziyi canlı izleyebilirsiniz.