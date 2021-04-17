Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı
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Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı

Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandı. Oyuncu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, sevenlerini bilgilendirdi. Vuslateri, herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

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Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandığını söyledi. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin.. Amin. Korkeyrum" diye yazdı. Evinde maskeyle karesini paylaşan Vuslateri'ye yüzlerce geçmiş olsun mesajı yağdı. Oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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