Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı
Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandı. Oyuncu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, sevenlerini bilgilendirdi. Vuslateri, herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...
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Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandığını söyledi. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin.. Amin. Korkeyrum" diye yazdı. Evinde maskeyle karesini paylaşan Vuslateri'ye yüzlerce geçmiş olsun mesajı yağdı. Oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin