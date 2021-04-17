Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı

Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandı. Oyuncu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, sevenlerini bilgilendirdi. Vuslateri, herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandığını söyledi. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin.. Amin. Korkeyrum" diye yazdı. Evinde maskeyle karesini paylaşan Vuslateri'ye yüzlerce geçmiş olsun mesajı yağdı. Oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin