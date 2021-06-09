Gonca Vuslateri: Güneş ve deniz bana yasak
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Gonca Vuslateri: Güneş ve deniz bana yasak

Gonca Vuslateri: Güneş ve deniz bana yasak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yanık tedavisi sırasında zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, yanık izlerinin kırmızıdan mor renge dönüştüğü anlattı: "Bacaklarımdaki hasar yavaş yavaş geçiyor, şu an çok iyiyim. Hatta setlere başladım. Dijital bir platforma film çekiyoruz.

Yanık tedavisi sırasında zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, yanık izlerinin kırmızıdan mor renge dönüştüğü anlattı:

"Bacaklarımdaki hasar yavaş yavaş geçiyor, şu an çok iyiyim. Hatta setlere başladım. Dijital bir platforma film çekiyoruz. Her şey yolunda gidiyor, keyfim çok yerinde." Yaz tatili planları sorulunca ise oyuncu, "Uzun bir süre güneş ve deniz bana yasak, fakat tatil yapacağım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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