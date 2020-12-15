'Gomidas sahnede yaşasın' kampanyası: "1915'ten bu yana evlerimizi de mezarlarımızı da...
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'Gomidas sahnede yaşasın' kampanyası: "1915'ten bu yana evlerimizi de mezarlarımızı da...

15.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50

Bir müzik dehası olan Ermeni besteci ve müzikolog; 24 Nisan 1915'teki o karanlık günde sürgüne gönderilen Gomidas doğduğu topraklarda yeniden sahnede.

Bir müzik dehası olan Ermeni besteci ve müzikolog; 24 Nisan 1915'teki o karanlık günde sürgüne gönderilen Gomidas doğduğu topraklarda yeniden sahnede.

Oyunu yazarı ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak, oynayan Fehmi Karaaslan ve prodüktörü Ersin Umut Güler, Akustik24'te Ayşen Güven'e anlattı.

'Gomidas sahnede yaşasın' kampanyası: '1915'ten bu yana evlerimizi de mezarlarımızı da...

Kaynak: DailyMotion.com

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