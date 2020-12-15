'Gomidas sahnede yaşasın' kampanyası: "1915'ten bu yana evlerimizi de mezarlarımızı da...
15.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50
Bir müzik dehası olan Ermeni besteci ve müzikolog; 24 Nisan 1915'teki o karanlık günde sürgüne gönderilen Gomidas doğduğu topraklarda yeniden sahnede.
Bir müzik dehası olan Ermeni besteci ve müzikolog; 24 Nisan 1915'teki o karanlık günde sürgüne gönderilen Gomidas doğduğu topraklarda yeniden sahnede.
Oyunu yazarı ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak, oynayan Fehmi Karaaslan ve prodüktörü Ersin Umut Güler, Akustik24'te Ayşen Güven'e anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com