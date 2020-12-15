'Gomidas sahnede yaşasın' kampanyası: "1915'ten bu yana evlerimizi de mezarlarımızı da...

Bir müzik dehası olan Ermeni besteci ve müzikolog; 24 Nisan 1915'teki o karanlık günde sürgüne gönderilen Gomidas doğduğu topraklarda yeniden sahnede.