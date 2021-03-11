Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı

11.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:56

Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı Özel ekip bir aydır adım adım onu izliyordu Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş araziye gömdüğü uyuşturucuyu çıkarmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı

Özel ekip bir aydır adım adım onu izliyordu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş araziye gömdüğü uyuşturucuyu çıkarmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı. 3 kilo bonzai ele geçirildi.

Huzur Mahallesinde 28 yaşındaki N.Ö. isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı ve bunları boş bir araziye gömdüğü istihbaratı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili özel bir ekip kurdu. Bir aydır şahsı takip eden jandarma, zanlıyı boş araziye gömdüğü uyuşturucuları çıkarırken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde ve arazide yapılan aramada 3 kilo bonzai ve 1030 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ö. adliyeye sevk edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı
Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı
Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı
Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:56:53. #1.16#
title