Gölpazarı'nda sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, köylerde bulunan sokak hayvanları için yemek ve mama bıraktıklarını bildirdi.

Suer, yaptığı açıklamada, nüfusu az olan yerleşim yerlerinde bulunan sokak hayvanlarını beslemek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Özellikle kış mevsiminin gelmesiyle sokaklarda ve nüfusun az olduğu köylerdeki hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını vurgulayan Suer, "Onlara bu konuda yardım edebilmek için biraz kuru mama veya ekmek ile besleyebilirsiniz. Böylece sizin yardımınıza ihtiyacı olan bu hayvanların yaşamalarına destek olmuş olursunuz. Onların da bir can taşıdığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur