Gölpazarı'nda seyir halindeki otomobil yandı
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Gölpazarı'nda seyir halindeki otomobil yandı

Gölpazarı'nda seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında, seyir halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında, seyir halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Muammer Püyner idaresindeki 11 SD 424 plakalı otomobil Gölpazarı ilçesi dikenli boğaz mevkisinde seyir halendeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralı olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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