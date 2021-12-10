Gölpazarı'nda öğrenciler için "İkametgahınızı Gölpazarı'na Alın Hediyeyi Kapın" kampanyası

Gölpazarı Belediyesi tarafından ilçede bulunan öğrenciler için "İkametgahını Gölpazarı'na Alın Hediyeyi Kapın" kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, kampanya kapsamında ikametgahını ilçeye alan öğrencilere belediyenin sosyal tesislerinde indirim uygulayacaklarını ve sürpriz hediyeler sunacaklarını söyledi.

Suer, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"İlçe genelinde böyle bir kampanya yapıyoruz. İlçemizin nüfusu ne kadar artarsa ilçenin alacağı yatırımlar da artmış oluyor. İller Bankası olsun diğer bakanlıklar olsun yapılacak yatırımları, nüfus ölçeğine göre yapıyorlar. Bu konuda ilçeye kayıtlı nüfusumuzu artırma konusunda hassasiyetimiz var. Bu nedenle bir kampanya başlatmış olduk. Bunu bütün mahalle muhtarlarımızla beraber iş birliği içinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ikametgahlarının yaşadıkları yer olması gerekiyor. Vatandaşlarımıza cezai müeyyide durumuyla karşılaşmamaları için ikametgahlarını yaşadıkları yere almalarını söylüyoruz. Kampanyayı 31 Aralık'a kadar devam ettireceğiz."

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri

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