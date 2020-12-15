Gölpazarı'nda kamyonet devrildi: 2 yaralı
15.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:14
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Enis D. (26) yönetimindeki 34 FY 5193 plakalı kamyonet, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun Karaağaç mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Enis D. ile araçta bulunan Umut D. (21) yaralandı.
Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur