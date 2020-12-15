Gölpazarı'nda kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Gölpazarı'nda kamyonet devrildi: 2 yaralı

15.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:14
Gölpazarı'nda kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Enis D. (26) yönetimindeki 34 FY 5193 plakalı kamyonet, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun Karaağaç mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Enis D. ile araçta bulunan Umut D. (21) yaralandı.

Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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