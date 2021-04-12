Gölpazarı ilçesinde sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılıyor
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Gölpazarı ilçesinde sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılıyor

Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı ilçesinde sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları yapılıyor

Gölpazarı İlçe Belediyesi tarafından Taşhan'ın çevresindeki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

Gölpazarı İlçe Belediyesi tarafından Taşhan'ın çevresindeki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, Taşhan'ın koruma alanındaki tarihi yapıları ile Taşhan'ın cami ve tarihi hamamını ortaya çıkaracak yapılarda sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçe ekonomisine katkı sağlaması için tarihi eserleri ortaya çıkarmak istediklerini anlatan Suer, şunları kaydetti:

"Bu ada içerisinde koruma alanı içerisinde tescilli yapılar var. Bu tescilli yapıların restorasyon çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapım onaylı projeleri bitti ve yapım onayları çıktı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile 7 sivil mimari örneği yapılar için uygulama yardımı sözleşme imzalarını yaptık. Vatandaşlarımızla da gerekli protokolleri yapıp bu evlerin yapımına başlayacağız. Tarihi konaklarımıza sahip çıkıyoruz. Burası bizim turizm yüzümüz olacak. Yerli turizmi ilçemizde canlandırmak istiyoruz. Yerli turist ağırlamak istiyoruz. Turizm gelirlerini artırmak istiyoruz. "

Bölgede yaklaşık 30 bina bulunduğunu ve bunların bazılarını da kamulaştırdıklarını belirten Suer, binaların mevcut yapılarını koruyup yerel mimariden uzaklaşmadan restore edeceklerini belirtti.

Sokak sağlıklaştırma ile ilgili binaların cepheleriyle ilgili bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Suer, "Tarihi dükkanlarda, tarihi çarşıda özellikle ilimiz dışından misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Tarımla, meyvecilikle, sebzecilikle, hayvancılıkla öne çıkan bir ilçeyiz. Hem yöresel ürünlerimizi hem de tarım ürünlerini, köylülerimizin üretmiş oldukları çeşitlerimizi burada pazarlayıp satmayı amaçlıyoruz." dedi.

Suer, tarihi konaklardan birini müze, diğerini ise kütüphane yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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