Gölpazarı beyaza büründü
16.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:33
Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
İlçenin yüksek kesimlerdeki köylere yağan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı bazı yerlerde 15 santimetre ulaşırken köyler beyaza büründü.
İlçeye bağlı 48 köy yolunun ekipler tarafından ulaşıma açıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur