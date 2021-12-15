BURSA (Habermetre) - 15 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Gölge oyunları festivaline coşkulu açılış

BURSA - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 19'uncu Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Karagöz-Hacivat gösterisiyle başladı.

Hedefi 'geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz'ü tanıtmak, kültürel ve sanatsal anlamda uluslararası paylaşım ve iletişim ortamı oluşturmak ve bu sanatlar yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek olarak' belirlenen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, bu yıl 19'uncu kez sanatseverlerle buluştu. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın UNIMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Milli Merkezi ile Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) desteği ile düzenlenen festivalde Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Türkiye'den 18 ekip, 34 gösteri gerçekleştirecek. Kukla ve gölge oyunu tutkunlarının merakla beklediği festivalin açılışı, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki törenle yapıldı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve salonun tamamen dolduğu açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Çocuklarımız sanatla büyüsün

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çocukların sanatla, sporla ve kültürel aktivitelerle büyümesi amacıyla birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Yaz-kış spor okullarından, çocuklara özel tiyatro ve sinema etkinliklerine kadar her alanda faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa tarih, kültür şehridir. Kadim medeniyetimizin mirengi noktasıdır. Ciddi değerlerimiz var. Hacivat-Karagöz de en öne çıkan özelliklerimizden biri. Bu değerimizin festivale dönüşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Festivali düzenleyen Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile ana sponsorumuz Uludağ Koleji'ne teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim İmran Öztahtalı ise, "Bursa; birçok markasıyla, dünyaya açılan birçok kapısıyla önemli bir mücevher. Biz de Uludağ Üniversitesi olarak bu değerleri uluslararası arenada paylaşmayı amaç edinerek, Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurduk. Karagöz kukla ve gölge oyunlarını akademik temele oturtmak, dünya çapında araştırmalar yapıp Bursa'yı dünyaya tanıtmayı hedefledik" diye konuştu.

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün de festival boyunca çok güzel gösteriler hazırladıklarını, Karagöz'ün rengarenk dünyasının izleyicilere sunulacağını ve hem çocuklar hem de yetişkinlere özel atölye çalışmaları yapılacağını belirterek, festivalin hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Son yapılan festivalden bu yana hayatını kaybeden Karagöz ve kukla sanatçıları Hüseyin Bağlar, Duygu Tansı ve Mahmut Hazım Kısakürek de unutulmadı. Başkan Aktaş, Bağlar'ın kızı Nihan Bağlar'a ve Tansı'nın eşi Halide Oya Tansı'ya günün anısına plaket verdi.

Bu arada 19'uncu Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nin açılışı aynı zamanda ahilik geleneğinin bir örneğine sahne oldu. Bursalı Karagöz sanatçıları Seçkin Güneş ve Osman Ezgi'ye ahilik esaslarına göre ustaları Şinasi Çelikkol tarafından sahnede peştemal bağlandı.

Konuşmaların ardından festival, Bursalı en genç Karagöz Sanatçısı Hasan Mert Karakaş'ın 'Salıncak' adlı gölge oyunuyla başladı. Festival 19 Aralık'a kadar sürecek ve gösteriler Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi ve Karagöz Müzesi'nde izlenebilecek

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet