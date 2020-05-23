Gölete giren iki kardeş boğuldu
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Gölete giren iki kardeş boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı göletine giren iki kardeş boğuldu.

23.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:48

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı göletine giren iki kardeş boğuldu.

Hasandiğin köyünde Atatürk Barajı göletine giren Bahat Şimşek'in (18) boğulma tehlikesi geçirdiğini gören ağabeyi Serhat Şimşek (22) kardeşini kurtarmak için suya atladı.

İki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, sağlıklık ekiplerine haber vererek iki kardeşi sudan çıkarttı.

Sağlık ekipleri Bahat ve Serhat Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gölete giren iki kardeş boğuldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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