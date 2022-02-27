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Gölet taştı, köyde evleri su bastı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gölet taştı, köyde evleri su bastı Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, göletin taşması neticesinde yaklaşık 15 evi su bastı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Gölet taştı, köyde evleri su bastı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, göletin taşması neticesinde yaklaşık 15 evi su bastı.

Olay, gece saatlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesi Eşme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylüler tarafından dağın yamaç kısmı kazılarak yapılan gölet, aşırı yağış sonrasında taştı. Göletin taşması neticesinde köydeki yaklaşık 15 evi su bastı. Yaşanan olayla ilgili konuşan köy muhtarı Ali Atalay, "Hanımla birlikte oruca kalkmıştık. İnsan boyutunda ki sular biranda evimizin alt katını doldurdu ve kendimizi üst kata zor attık. Şuana kadar 10-15 evde hasar var. Daha tüm köyü gezemedim. Can kaybının olmaması sevindirici" dedi.

Olayın duyulmasının ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş köye giderek incelemelere bulundu.

Gölet taştı, köyde evleri su bastı

Gölet taştı, köyde evleri su bastı

Gölet taştı, köyde evleri su bastı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - 3. Sayfa

Sungurlu, Çorum, su, 3. Sayfa, Haberler

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