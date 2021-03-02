Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi
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Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi

02.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:31
Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi

MERSİN'in Silifke ilçesinde avlandıkları gölde teknenin alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Kadir Dağdelen ile Coşkun Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde avlandıkları gölde teknenin alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Kadir Dağdelen ile Coşkun Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçeye bağlı Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde önceki gün 3 kişi gece saatlerinde tekneyle balık avına çıktı. Teknenin alabora olması sonucu suya düşen 3 balıkçıdan H.G, kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. İhbarla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin arama çalışması sonucu suda kaybolan Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.İki balıkçı bugün Arkum Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi
Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi
Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi
Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUR

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