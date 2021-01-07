Gölcük'te 102 yaşındaki emekli öğretmen yaşamını yitirdi
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Gölcük'te 102 yaşındaki emekli öğretmen yaşamını yitirdi

07.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:14
Gölcük'te 102 yaşındaki emekli öğretmen yaşamını yitirdi

Gölcük ilçesinde 102 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Asım Kibaroğlu, vefat etti.

Gölcük ilçesinde 102 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Asım Kibaroğlu, vefat etti.

Değirmendere Mahallesinde ikamet eden Kibaroğlu, evinde rahatsızlanması üzerine yakınlarınca sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Sağlık ekipleri, 23 Şubat 1919 doğumlu Kibaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kibaroğlu'nun cenazesi yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Değirmendere'de defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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