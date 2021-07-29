Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı
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Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara 'aşı' çağrısı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşların aşı olması için 4 poliklinikle hizmet verdiklerini bildirdi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşların aşı olması için 4 poliklinikle hizmet verdiklerini bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede aşının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Virüse karşı güçlü olan silahımız aşımızı olalım. Aşı toplumsal olarak bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor. Hastanemizde vatandaşlarımızın aşı olmaları için 4 poliklinik açtık. Aynı zamanda İlçe Sağlık Müdürlüğünün de mobil aşı aracı hizmet veriyor. Aşı konusunda söylenen söylentiler, gerçek değil. Bu söylentilere itibar etmeyelim. Sağlığımız için bu aşılarımızı olalım."

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara 'aşı' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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