Gölcük belediyesi meslek edindirme kursları, sağlık personeli için seferber oldu Gölcük Belediyesi, Korana Virüs ile mücadele veren ve yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanları için önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talimatıyla, Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda sağlık çalışanları ve hastalar için korucu maske üretmeye başladı. Bu kapsamda günde 1000 maske üretilecek.

BAŞKAN SEZER: "NE VARSA ANADOLU KADININDA VAR"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, korucu maske üretiminin yapıldığı GÖLMEK Kurs Merkezi'ne giderek hem üretimi yerinde inceledi hem de gönüllü olarak maske dikimini gerçekleştiren öğretmenlere teşekkür etti.Başkan Sezer yaptığı konuşmada, "Şu an hep birlikte zorlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Yaptığınız çalışmanın savaşta mermi taşımaktan hiç bir farkı yok.Ne varsa yine Anadolu kadınında var. Allah hepinizden razı olsun. Dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bu zorlu süreci de atlatacağız" dedi.

BAŞHEKİM PEHLEVAN TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Sezer bu ziyareti ardından da Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne gitti ve Başhekim Yüksel Pehlevan'a sağlık çalışanları için 1000 adet maskeyi teslim etti. Başhekim Pehlevan, Başkan Sezer başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve "Çok önemli bir ihtiyaç tarafınızdan gideriliyor, sizlere minnettarız" dedi.

Kaynak: Bültenler