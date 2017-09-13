Gölcük Belediyesi Gölcük'e Yeni Bir Bölge Parkı Daha Kazandırıyor

Gölcük Belediyesi tarafından İpekyolu Mahallesindeki eski isu şantiyesi alanına mahalle sakinleri için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturuluyor. Park yapım çalışmalarını yakından takip eden Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, şantiye alanına giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapımı başlanan park içerisinde çocuklar için farklı oyun alanları tasarlanırken yetişkinler için de spor ve dinlence alanları yer alacak.

"PARKLARIN SAYISINI ARTTIRMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Şehir merkezinde ve mahallelerde uygun görülen alanlara parklar yapıldığını belirten Belediye Gölcük Başkanı Mehmet Ellibeş, her mahalleye dinlence ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Şuan itibari ile İpekyolu Mahalleside eskiden isu nun şantiye olarak kullandığı, takriben 10 bin metrekarelik alanda bölge parkımızın ihalesini yaptık ve çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. İnşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. İpekyolu Mahallemizde yapmakta olduğumuz bölge parkımız halkımızı hayırlı olsun. dedi.