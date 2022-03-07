Gölcük Belediyesi Gençleri tiyatro sahnesinde

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosunda drama eğitimi alan öğrenciler, "Masal Kahramanları" adlı Tiyatro oyununu ile çocukların karşısına çıktılar. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda ücretsiz sahnelenen oyunda salondaki yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, çocukların doyasıya eğlendikleri anlara eşlik etti. Tamamen dolan salonda çocuklarla iç içe oyunu izleyen Başkan Sezer, oyunun sonunda genç sahne ekibini tebrik etti.

GENÇ YETENEKLERE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Genç yeteneklerden övgü ile bahseden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcükümüzün tiyatroya gönül vermiş yetenekli gençleriyle ve onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni İbrahim Ethem Ulutan, Oyunun Yönetmeni Yeşim Aykut ve Tiyatro bölümü öğrencilerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, salonu dolduran tiyatro sever hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak ve hemşehrilerimizi tiyatro ile buluşturmak için, yetişkin ve çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek. Bir sonraki tiyatro oyunumuzda görüşmek dileğiyle" dedi.

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