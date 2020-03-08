Gölbaşı'nda Şehit Demet Sezen Spor Merkezi hizmete girdi
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Ramazan Şimşek, Ankara, Köşker, Güncel

Gölbaşı'nda Şehit Demet Sezen Spor Merkezi hizmete girdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından kadınlara yönelik yaptırılan Şehit Demet Sezen Spor Merkezi törenle açıldı.

08.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:24
Gölbaşı'nda Şehit Demet Sezen Spor Merkezi hizmete girdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından kadınlara yönelik yaptırılan Şehit Demet Sezen Spor Merkezi törenle açıldı.

Havuz, fitness merkezi, hamam, buhar odası, sauna, ofisler, sergi alanı, restoran ve kafeterya bulunan tesisin açılışına Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek ile şehit Özel Harekat Polisi Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı

Törende konuşan Belediye Başkanı Şimşek, "Demet Sezen kardeşimizin mekanı cennet olsun inşallah. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kadın annedir, eştir, emektir, cefakar ve fedakardır kısacası dünyadır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu tesisimizde emeği gecen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şehidin annesi Zeynep Köşker ise şunları kaydetti:

"Şehidim için çok mutlu oldum. Belediye Başkanına ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kızımın adını burada yaşatıyorlar. Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet olsun, annesi ona kurban olsun. Vatanı ve milleti için o kanını akıttı ama değeri varmış, herkese teşekkür ediyorum."

Köşker'ın özel isteğini kırmayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla, Şehit Demet Sezen Spor Merkezi 15 gün boyunca herkese ücretsiz hizmet verecek.

Konuşmaların ardından Şimşek, katılımcılarla tesisi gezdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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