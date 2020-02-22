Gölbaşı'nda "Kütüphane Sohbetleri" devam ediyor

22.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:40

Gölbaşı'nda Park Eymir Toplu Konut Alanı içerisinde bulunan Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezindeki Halis Bozkurt Kütüphanesinde "Kütüphane sohbetleri" gerçekleştirildi. Sanatçı Hasan Sağındık, "30. Sanat yılında Hasan Sağındık ve müziği" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Hasan Sağındık, katılımcılara sanatının 30 yılında yaşadıklarını anlattı. Sağındık, müzik hayatına başlamasındaki en önemli faktörün de şiir olduğu söyledi.

Sağındık, "Bu vatan için yapabileceğim, milletimiz ve geleneklerimiz için yapmam gereken her şeyi yapmaya çalıştım. Balkanlardan, Doğu Türkistan'a,Kafkaslardan, Afrika'ya, Erzincan depremini dahi konu edinmişim." dedi.

Hasan Sağındık, eserlerinde Türk ve İslam dünyasında yaşanan olaylara değindiğini de belirtti.

Yeni albüm hazırlığında olduğunu belirten Sağındık, yeni albümün çok kısa süre içinde yayınlayacağını söyledi.

Ardından program soru, cevap bölümüyle son buldu.

Programın sonunda Gölbaşı Eski Belediye Başkanı Fatih Duruay, konuk sanatçı Hasan Sağındık'a kitap hediye ederken, Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (ANADOLU-SEN) Başkanı Mustafa Güçlü ise sevgi çiçeği tablosu hediye etti.

Kaynak: AA