Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından "Gölbaşı'nda HAYAD var" etkinliği kapsamında Kırıkhan ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü'nde çevre ve su yüzeyi temizliği yapıldı.

Etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 50 gönüllü tekneyle su üstünde ve göl çevresinde temizlik gerçekleştirdi.

İki gün süren temizlik çalışmaları sonunda göl ve çevresinden çok miktarda çöp toplandı.

Dernek Başkanı Rahmi Vardı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, gölün temiz tutulması konusunda yeterli özenin gösterilmediğini belirtti.

Gölün 17 bin dönümlük doğal sulak alana sahip olduğu ifade eden Vardı, şöyle devam etti:

"Burası dünya harikası doğal bir göl ancak buraya yeterli ilgi gösterilmiyor. Buraya pikniğe gelen vatandaşlarımız çöpleri bölgeye bırakıyor. Bu çöpler de rüzgarın etkisiyle gölün içine geliyor. HAYAD olarak 'Gölbaşı'nda HAYAD var' etkinliğimiz ile yöneticilerimizin ve bazı gönüllülerin katılımıyla gölde kısa sürede çok miktarda çöp toplandı. Buraya sahip çıkılmalı çünkü burası hepimizin ortak değerleri."

Kaynak: AA