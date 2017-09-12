Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan'a Ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyaret etti.



Bilgihan'a yeni görevinde başarılar dileyen Duruay, "Allah'ım ilçemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.



Kaymakam Bilgihan da Duruay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Duruay, ziyaret sonunda Kaymakam Bilgihan'a bakır işlemeli kahve fincanı hediye etti.