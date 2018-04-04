Gölbaşı İlçesinde Mezarlıklar İlaçlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir merkezindeki 4 mezarlıkta düzenleme ve ilaçlama çalışmalarını tamamlandı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kurulan ekip, ilk olarak Kurugeçit ve Yarbaşı mezarlığını ilaçladı. Şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda ot ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını belirten ekipler, "Mezarlıklarda oluşan yabani otları etkisiz hale getirmek ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarının ilk aşamasını tamamladık. Bu sayede mezarlıklara gelen ziyaretçiler daha rahat edecek" dedi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca, tüm mezarlıklarda ilaçlama işleminin havaların ısınması ile başladığını ve ilk ilaçlama bakım çalışmalarının sona erdiğini söyleyerek, mezarlıklara ziyarete giden vatandaşların otlarla temas etmemeleri, mezarlıklar yakınında hayvan otlatanlarında buralara 10 gün süre ile yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulundu. - ADIYAMAN