Gölbaşı Belediyesi yardım tırları, Kastamonu için yola çıktı

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaşanan sel felaketi sonrası harekete geçti.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaşanan sel felaketi sonrası harekete geçti. Afet bölgesi Kastamonu Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla 1 tır, 1 Jcb Operatörü, 1 kamyon ve 4 kişilik ekip yola çıktı.

Ülkemizi etkisi altına alan sel felaketi sonrası harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri yola çıktı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Batı Karadeniz'de yaşanan, Kastamonu, Sinop ve Bartın il ve ilçelerini etkisi altına alan sel felaketinin derin üzüntüsü içindeyim. Sel felaketi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim. Tüm dileğimiz daha fazla can kaybı olmadan bu zor günlerin üstesinden gelmek. Her zaman yanınızdayız" açıklamasında bulundu.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Aydın ise "Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak, Ankara Valiliği, Ankara Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığımızın ortak yaptığı program neticesinde teknik ekipman ve araç yardımı yapmak için çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı tamamladık, yola çıkıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Daha fazla ihtiyaç durumunda da harekete geçeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı