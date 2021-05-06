Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü

Tekirdağ semalarında geçen yıl görüntülenen sıralı yıldızlar bu yıl da görüldü.

Tekirdağ semalarında geçen yıl görüntülenen sıralı yıldızlar bu yıl da görüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tekirdağ semalarında tek sıra halinde ilerleyen çok sayıda sıralı yıldızı gören vatandaşlar, o anları telefonuyla görüntüledi.

Geçen yıl da bu tarihlerde gökyüzünde sıralı şekilde ilerleyen cisimlerin, Starlink uyduları olduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı.

(Halil Dağ - Hüseyin Tayyar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı