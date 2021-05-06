Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ semalarında geçen yıl görüntülenen sıralı yıldızlar bu yıl da görüldü.

Tekirdağ semalarında geçen yıl görüntülenen sıralı yıldızlar bu yıl da görüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tekirdağ semalarında tek sıra halinde ilerleyen çok sayıda sıralı yıldızı gören vatandaşlar, o anları telefonuyla görüntüledi.

Geçen yıl da bu tarihlerde gökyüzünde sıralı şekilde ilerleyen cisimlerin, Starlink uyduları olduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı.

(Halil Dağ - Hüseyin Tayyar/İHA)

Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Deniz salyasından onlar da zarar görüyor! Yunusların kaçış anı anbean kamarada
Deniz salyasından onlar da zarar görüyor! Yunusların kaçış anı anbean kamarada
Deniz salyası kabusu bu kez Tekirdağ sahillerinde görüldü! Avlanmaya çıkan balıkçıların ağları yırtıldı
Deniz salyası kabusu bu kez Tekirdağ sahillerinde görüldü! Avlanmaya çıkan balıkçıların ağları yırtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gökyüzündeki sıralı yıldızlar Tekirdağ'da yine görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 00:16:05. #1.16#

title