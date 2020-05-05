Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
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Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı

Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
05.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:35

Osmaniye Kadirli'de öğle saatlerinde aniden ortaya çıkan ve kaybolan gökkuşağı renklerinde ışık hüzmesi görenleri şaşırttı. Birçok kişi bu durumu görüntülemek için cep telefonlarına sarılırken bu olayın "ateş gökkuşağı" olduğuna dair de yorumlar yapıldı.

Cep telefonu ile gökyüzündeki ışık hüzmesini görüntüleyen Hasan Kayabaşı, "Hava güneşli olmasından dolayı bahçeye çıktım. Gökyüzüne baktığımda rengarenk bir ışık belirdi. Aniden ortaya çıktı. Sonra bir süre sabit durduktan sonra hareket ederek kayboldu. Ufo geldi zannettim" dedi.

"KORKUP İÇERİ KAÇTIM"

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde gökyüzündeki gizemli ışıkları gören Ali Bilgin isimli vatandaş ise korkup eve kaçtığını belirterek, "Önce bir ses duydum ses çıkardı. 20 dakika yarım saat gökyüzünde durdu. Ben ufo zannettim ne olduğunu bilemediğim için korktum içeri kaçtım" şeklinde konuştu.

Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı

ATEŞ GÖKKUŞAĞI YORUMLARI YAPILDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ateş gökkuşağı olarak tanımlanan gizemli ışık dünyada çok nadir görülen bir doğa olayı. "Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağı oluşması için güneşin oldukça yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde seyretmesi ve gökyüzünde sirius bulutu olması gerekiyor.

Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA

Manşet

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