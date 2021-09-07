Göktürkler kimdir? Göktürkler kim tarafından kurulmuştur? Göktürkler'in tarihi...

Göktürk devletini kim kurmuştur? Merak edilenler...

GÖKTÜRKLER KİMDİR?

Göktürk Devlet 552-744 tarihleri arasında Orta Asya'da hükümdarlık sürdürmüş bir Türk devletidir. Göktürkler,Türk adını kullanan ilk devlettir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Göktürkler 552 yılında devletin kurucusu ve ilk beyi olan Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Bumin Kağanın kardeşi olan İstemi Yabgu ise ülkenin batı kısmını yönetmiştir. Çevresinde Çin ve Sasani devletleri bulunmaktadır.

Göktürk dönemi ikiye ayrılır.1.Göktürk devleti Çinin içişlerine karışması sonucu yıkılmıştır. Daha sonra 2.Göktürk devleti kurulmuştur. Bilge Kağan döneminde en parlak dönemini yaşayan 2.Göktürk devleti aynı zamanda bu dönemde yazılan Orhun yazıtları ile de o döneme ait bilgilere ulaşılması tarih bilimi açısından önemlidir. Orhun yazıtlarında Bilge kağan öğütleride yer almaktadır. İlk Türk adının bu yazıtlarda bulunması ve Türk tarihine dair önemli bilgiler tarih açısından çok önemli belgelerdir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.