Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı
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Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında yangın çıktı.

07.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:47
Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ Meslek Yüksekokulu'nun çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yantepe Mahallesi'ndeki Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yüksekokuldaki görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edilirken, öğrenciler ise okuldan tahliye edildi. ekipleri, alevleri söndürmek için çalışmalara başladı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da okula giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyip yangınla ilgili bilgi aldı.

?İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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