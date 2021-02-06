Gökhan Yıldız son romanı için kısa film çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökhan Yıldız son romanı için kısa film çekti

06.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:50
Gökhan Yıldız son romanı için kısa film çekti

Yazar Gökhan Yıldız son romanı "Kayıp Dağın Gemisi" için kısa film çekti. İşte ayrıntılar...

"Kayıp Dağın Gemisi" adlı romanındaki dağcıyı canlandıran yazar Gökhan Yıldız, uzun soluklu tırmanış eğitimleri alarak baş karakteri kısa da olsa canlandırdıktan sonra gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmek için ünlü oyuncu Şahnaz Çakıralp'ten kamera önü ve oyunculuk dersleri almaya başladı.

Yazar Gökhan Yıldız, "Kayıp Dağın Gemisi'nin fragmanını çektik, sıra filminde" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Çiğdem Karaaslan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özcan Deniz Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Okan Buruk Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökhan Yıldız son romanı için kısa film çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 15:50:33. #1.14#
title