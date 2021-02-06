Gökhan Yıldız son romanı için kısa film çekti

"Kayıp Dağın Gemisi" adlı romanındaki dağcıyı canlandıran yazar Gökhan Yıldız, uzun soluklu tırmanış eğitimleri alarak baş karakteri kısa da olsa canlandırdıktan sonra gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmek için ünlü oyuncu Şahnaz Çakıralp'ten kamera önü ve oyunculuk dersleri almaya başladı.

Yazar Gökhan Yıldız, "Kayıp Dağın Gemisi'nin fragmanını çektik, sıra filminde" açıklamasında bulundu.





Kaynak: Snob Magazin