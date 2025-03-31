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Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Gökhan Ünver kimdir? Gökhan Ünver kaç yaşında, nereli? Gökhan Ünver hayatı ve biyografisi!

Gökhan Ünver kimdir? Gökhan Ünver kaç yaşında, nereli? Gökhan Ünver hayatı ve biyografisi!
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Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Gökhan Ünver izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gökhan Ünver kaç yaşında, nereli? Gökhan Ünver hayatı ve biyografisi! Gökhan Ünver kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Gökhan Ünver hakkında araştırmalar yapılıyor. Gökhan Ünver kimdir? Gökhan Ünver kaç yaşında, nereli? Gökhan Ünver hayatı ve biyografisi!

GÖKHAN ÜNVER KİMDİR?

• Doğum Tarihi: 27 Şubat 1986

Nereli : İstanbul

• Aile Kökeni: Annesi Trabzonlu, babası Amasya kökenli.

• Özel Hayatı: Gökhan Ünver, özel hayatını paylaşmayı pek tercih etmiyor. Ancak, evli olduğu ve bir çocuk babası olduğu biliniyor.

Gökhan Ünver, genel olarak beyaz yaka çalışanlarının günlük yaşamlarına dair mizahi skeçler üretiyor ve bu kitle tarafından ilgiyle takip ediliyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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