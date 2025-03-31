Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Gökhan Ünver hakkında araştırmalar yapılıyor. Gökhan Ünver kimdir? Gökhan Ünver kaç yaşında, nereli? Gökhan Ünver hayatı ve biyografisi!

GÖKHAN ÜNVER KİMDİR?

• Doğum Tarihi: 27 Şubat 1986

• Nereli : İstanbul

• Aile Kökeni: Annesi Trabzonlu, babası Amasya kökenli.

• Özel Hayatı: Gökhan Ünver, özel hayatını paylaşmayı pek tercih etmiyor. Ancak, evli olduğu ve bir çocuk babası olduğu biliniyor.

Gökhan Ünver, genel olarak beyaz yaka çalışanlarının günlük yaşamlarına dair mizahi skeçler üretiyor ve bu kitle tarafından ilgiyle takip ediliyordu.