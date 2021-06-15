Gökhan Türkmen - Şerefine şarkı sözleri! 'Şerefine' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökhan Türkmen - Şerefine şarkı sözleri! 'Şerefine' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Gökhan Türkmen - Şerefine şarkı sözleri! 'Şerefine' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gökhan Türkmen'in yeni şarkısı Şerefine 7 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 6 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Gökhan Türkmen - Şerefine sözleri nedir?

Gökhan Türkmen - Şerefine şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖKHAN TÜRKMEN - ŞEREFİNE ŞARKI SÖZLERİ

Kendinden geçsen

Birkaç nefes alıp ver

Çok daraldıysan

Bulutlarda bak düşler

*****

Her şeyden vazgeçsen

Zinciri kırıp gitsen

Çok inandıysan ilk günden

Uzaklarda bak sesler

*****

Bak şimdi ne fark eder

Her şeyi kaybettikten sonra

Zaman zaten yoluna gider

Yılları verdikten sonra

*****

Haydi! Kalk, dans et, sussunlar

Bizi boş ver uzakta bulsunlar

Bırak rüzgâr ısıtsın içini hepten

Şerefine güneşte kadehler

*****

Şerefine serindeyse...

Şerefine düşündeyse...

Şerefin ellerindeyse...

Şerefine güneşte kadehler!

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

7 Haziran Pazartesi günü Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Mert Carim

Müzik: Gökhan Türkmen

Düzenleme: Genco Arı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Selma Ergeç Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökhan Türkmen - Şerefine şarkı sözleri! 'Şerefine' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:17:46. #1.16#

title