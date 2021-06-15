Gökhan Türkmen - Şerefine şarkı sözleri! 'Şerefine' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Gökhan Türkmen'in yeni şarkısı Şerefine 7 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 6 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Gökhan Türkmen - Şerefine sözleri nedir?