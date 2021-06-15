Gökhan Türkmen - Şerefine şarkı sözleri! 'Şerefine' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Gökhan Türkmen'in yeni şarkısı Şerefine 7 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 6 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Gökhan Türkmen - Şerefine sözleri nedir?
Gökhan Türkmen - Şerefine şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖKHAN TÜRKMEN - ŞEREFİNE ŞARKI SÖZLERİ
Kendinden geçsen
Birkaç nefes alıp ver
Çok daraldıysan
Bulutlarda bak düşler
*****
Her şeyden vazgeçsen
Zinciri kırıp gitsen
Çok inandıysan ilk günden
Uzaklarda bak sesler
*****
Bak şimdi ne fark eder
Her şeyi kaybettikten sonra
Zaman zaten yoluna gider
Yılları verdikten sonra
*****
Haydi! Kalk, dans et, sussunlar
Bizi boş ver uzakta bulsunlar
Bırak rüzgâr ısıtsın içini hepten
Şerefine güneşte kadehler
*****
Şerefine serindeyse...
Şerefine düşündeyse...
Şerefin ellerindeyse...
Şerefine güneşte kadehler!
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
7 Haziran Pazartesi günü Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Mert Carim
Müzik: Gökhan Türkmen
Düzenleme: Genco Arı