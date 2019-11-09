Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü

09.11.2019 23:07 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:07

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı 10 Kasım paylaşımı tepkilere neden oldu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor!" ifadesini kullanan Gökhan Özoğuz'a sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

"10 KASIM BAŞKA KUTLANIYOR!"

Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sene 10 Kasım başka kutlanıyor! Uyanış; Halkın içinde kendi kendine dirilen. İlke ve İnkılaplarıyla, Genetiğimize Zamanın akışıyla Devrimcilik ruhunu aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet ve Saygı ile selamlıyoruz. Yaşasın Dekimokrasi Yaşasın Özgürlük." ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımına bazı Twitter kullanıcıları, "Kutlama değil Gökhan'ım, anma... lütfen!! 10 Kadımın Kutlaması Olmaz. Lütfen biraz dikkatli olalım. 10 Kasım Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anısını yaşatacağımız gündür. 10 Kasım Yastır.." diyerek tepki gösterdi.