Gökhan Özoğuz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökhan Özoğuz'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz geliyor. Peki, Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökhan Özoğuz'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? Gökhan Özoğuz'un müzik kariyeri nasıldır? Gökhan Özoğuz'un şarkıları ve albümleri nelerdir? Gökhan Özoğuz'un biyografisine yazımızdan bakabilirsiniz.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz (d. 11 Ekim 1976), Türk müzisyen. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.

Gökhan Özoğuz doğum tarihi : 11 Ekim 1976

Gökhan Özoğuz kaç yaşında : 44 yaşında

Gökhan Özoğuz nereli : İstanbul doğumlu

Gökhan Özoğuz mesleği ne : Müzisyen

Gökhan Özoğuz burcu ne : Terazi

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır. Aslen Gaziantep'lidir.

Diskografi:

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Mehteran Seferi (EP) (2001)

Herşey Yolunda (2002)

US (2004)

Athena (2005)

İT (EP) (2006)

100 Şerefli Yıl (EP) (2007)

Pis (2010)

Altüst (2015)

Filmografi:

O Şimdi Asker (Athena Gökhan)

O Şimdi Mahkum (Athena Gökhan)

Tramvay (Gökhan)

Tatlı Kaçıklar (Konuk oyuncu)

Yarışma:

O Ses Türkiye (Jüri)