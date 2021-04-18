Gökhan Özoğuz kendi şarkısından rahatsız oldu
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Gökhan Özoğuz kendi şarkısından rahatsız oldu

Gökhan Özoğuz kendi şarkısından rahatsız oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla tweet'leşmesiyle gündeme gelen Gökhan Özoğuz, röportaj yaptığı sırada kendi şarkısı çalınınca, rahatsız olup başka yere geçti. İşte detaylar...

Gökhan Özoğuz, Etiler'de stüdyodan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı, "Yeni bir albüm çalışmamız var. Hazırlıklarımız devam ediyor" dedi. Özoğuz, röportaj yaptığı sırada binadan bir hayranının yüksek sesle kendi parçasının çalmasından rahatsız oldu.

Hayranının müziğin sesini bir açıp bir kapatmasından dolayı sinirlenen şarkıcı, aracına binerek müzik sesinden uzak bir yerde röportajına devam etti.

Kaynak: Snob Magazin

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