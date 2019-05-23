Gökhan Özoğuz'dan Komünist Başkan'a "Dersim" Çıkışı: Kaos Yaratır

Daha önce "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu destekleyen Athena Gökhan, Tunceli Belediye Meclisi'nin, belediyede bulunan tabelalarda "Tunceli" ibaresinin "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını eleştirdi.

"DERSİM" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI ALINDI

Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda kararlar aldı.

Tunceli Belediyesi, meclis toplantılarında alınan karara göre belediye hizmet binalarındaki tabelaların 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesinin oy çokluğuyla kabul edildiği bilgisi yer aldı.

TERS DÜŞTÜ

Son günlerde siyasi söylemleriyle gündem olan Gökhan Özoğuz, daha önce desteklediği "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu ile bu açıklama sonrası ters düştü.

"MECLİS KARARI İLE DEĞİŞTİRİLMELİ"

Özoğuz twitter hesabından "Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisden geçip onaylanması lazım. 1935 de yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş. Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabul edilmiştir! Ferdi, duygusal karar almalar kaos yaratır" alınan kararın yerinde olmadığını dile getirdi.

İşte Özoğuz'un o paylaşımı;