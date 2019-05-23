Gökhan Özoğuz'dan Komünist Başkan'a "Dersim" Çıkışı: Kaos Yaratır
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na en çok destek veren isimlerin başında gelen Gökhan Özoğuz, Tunceli Belediyesi'nde "Tunceli" ibaresinin yerine "Dersim" kullanılması kararını eleştirdi.
Daha önce "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu destekleyen Athena Gökhan, Tunceli Belediye Meclisi'nin, belediyede bulunan tabelalarda "Tunceli" ibaresinin "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını eleştirdi.
"DERSİM" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI ALINDI
Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda kararlar aldı.
Tunceli Belediyesi, meclis toplantılarında alınan karara göre belediye hizmet binalarındaki tabelaların 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesinin oy çokluğuyla kabul edildiği bilgisi yer aldı.
TERS DÜŞTÜ
Son günlerde siyasi söylemleriyle gündem olan Gökhan Özoğuz, daha önce desteklediği "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu ile bu açıklama sonrası ters düştü.
"MECLİS KARARI İLE DEĞİŞTİRİLMELİ"
Özoğuz twitter hesabından "Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisden geçip onaylanması lazım. 1935 de yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş. Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabul edilmiştir! Ferdi, duygusal karar almalar kaos yaratır" alınan kararın yerinde olmadığını dile getirdi.
İşte Özoğuz'un o paylaşımı;
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SEHIRLERI VALLILIK KONTROL ETMELI BELEDIYELER TEMIZLIK VE HIJYEN COP ISLERI KANALIZASYON ISLERIYLE ILGILENMELICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Platon: Evet çok haklısın yeniden istiklal mahkemeleri kurulacak ve ne kadar vatan haini bölücü varsa hepsini tek tek asacağız !! Ant olsun şart olsun bedeli ne olursa olsun !! Herşey er yada geç kendi özüne dönecektir NOKTACevap Yaz 2 3 Yayından KaldırGARIŞTIRMA DARBEYE ÇAĞRIDAN ŞİMDİ...: istiklal mahkemeleri askeri nitelikliydi ;sıkıntı olur asker masker demeyin; şeyden ötürü yani; yukarı bak1 Yayından Kaldır
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M. Kemal Atatürk: ''Komünizm, Türk Dünyası''nın en büyük düşmanıdır. Her görüldüğü yerde ezilmelidir. ''(Faruk Şükrü Yersel, Eskişehir Gazetesi, 1926)Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırKİTABI BENDE YAZARIM DİLİN KEMİĞİ YOK: yalan ; en büyük desteği sosyalistlerden aldı, element uydurmayın 6 filocular.1 1 Yayından Kaldır