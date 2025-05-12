Gökhan Özoğuz boşandı mı? Gökhan Özoğuz Melis Ülken'den neden boşandı?

Üç çocukları olan Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken'den geçtiğimiz aylarda üzen haber gelmişti. Habertürk'ün haberine göre; Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini noktaladı.Gökhan Özoğuz Melis Ülken'den neden boşandı?

GÖKHAN ÖZOĞUZ BOŞANDI MI?

Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile nikah masasına oturmuştu. Özoğuz, özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyordu.

Üç çocukları olanGökhan Özoğuz ile Melis Ülken'den geçtiğimiz aylarda üzen haber gelmişti. Habertürk'ün haberine göre; Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini noktaladı.

O Ses Türkiye 2025 ile tekrar ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz ile eşinin neden ayrıldıkları ve çocuklarının velayetinin kime verildiği ise henüz bilinmiyor.